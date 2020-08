Fondi2020, sono 5 i candidati esclusi dalle liste di Parisella

Fondi – Campagna elettorale all’insegna della tensione a Fondi. Stavolta, nel mirino, c’è finito il candidato sindaco Luigi Parisella.

Cinque candidati nelle sue tre liste civiche, infatti, sono stati esclusi dalla sfida elettorale del prossimo 20 e 21 settembre. Quattro erano inseriti nella lista Riscossa Fondana, e uno in La mia Fondi.

Come spiegato in prima battuta da Latinaquotidiano, il problema sembrerebbe di tipo burocratico, tant’è che era preventivamente stata presentata alla commissione elettorale tutta le documentazione integrativa necessaria.

Ma la situazione, ha assicurato il candidato sindaco, non è preoccupante, la giurisprudenza italiana ha già conosciuto casi simili, favorevolmente sereni. Insomma, Parisella si dichiara pronto a fare ricorso al Tar o al Consiglio di Stato.

Ma qual è, in effetti, questo problema burocratico? È lo stesso Parisella a spiegarlo: “In pratica, chi ha autenticato le firme, per dimenticanza, ha omesso di specificare il metodo col quale ha identificato la persona candidata al consiglio comunale. Avrebbe dovuto specificare se l’identificazione è avvenuto tramite documento, e, quindi, riportare gli estremi, oppure per conoscenza personale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi