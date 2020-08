Giornata mondiale del cane, i cani bagnino italiani fanno il giro del mondo

Nella Giornata mondiale del cane, le immagini dei cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio girano il mondo, conquistando le pagine dei più importanti quotidiani, dall’Europa agli Stati Uniti, al Medio Oriente, dall’Argentina alla Repubblica Ceca.

Grazie ad un reportage realizzato da Guglielmo Mangiapane della Reuters e diffuso sull’importante agenzia di stampa tedesca, i labrador e i golden retriver in divisa Sics, eccellenza italiana, hanno attraversato l’oceano e sono diventati il simbolo della Giornata. Il fotoreporter ha seguito per una giornata, l’addestramento, il lavoro sulla spiaggia e in acqua della squadra “in rosa” della Sics, guidata dal responsabile dell’Area Centro-Medirionale della Sics, Roberto Gasbarri, presso la base operativa di Riva dei Tarquini, sulla costa laziale.

“Siamo orgogliosi che i cani da salvataggio italiani siano stati scelti come simbolo per molte testate internazionali – commenta Roberto Gasbarri -. Non è un caso, sia perché le nostre unità cinofile rappresentano l’emblema della sinergia e del connubio più stretto che si possa raggiungere tra l’uomo e il cane; sia per l’importanza del lavoro svolto quotidianamente sulle spiagge italiane. L’ultimo salvataggio risale a pochi giorni fa sulla spiaggia toscana, dove Charlie e Simba hanno soccorso due fratellini in mare”.

La sezione dedicata agli animali del Sole 24 Ore, “24zampe”, curata da Guido Minciotti, ha dedicato un articolo alla Giornata mondiale del cane, ricordando “l’abnegazione dei cani da soccorso in acqua addestrati dalla Sics“, e pubblicando una bellissima selezione di fotografie scattate da Mangiapane. Il tuffo in mare del golden retriver Botch e della sua conduttrice è stata scelta dal Washington Post come immagine simbolo della giornata e della relazione indissolubile tra cane e conduttore umano. Le foto più significative sono state pubblicate dalla televisione della Repubblica Ceca Ceska Televise; dal giornale del Medio Oriente The Daily Star Lebanon, dalla testata argentina Prisma 24 Multimedios e dal giornale degli Emirati Arabi Uniti Gulf News.

La specialità del salvataggio in mare delle unità cinofile è un vanto per l’Italia: nata nella sua accezione operativa e professionale trent’anni fa, grazie all’attuale presidente nazionale della Sics, Ferruccio Pilenga, è un’eccellenza italiana, riconosciuta ormai in tutto il mondo.

