L’Italkarate in raduno a Ostia: gli azzurri verso le Olimpiadi

Ostia – Al via il secondo collegiale di questo 2020 post lockdown per la Nazionale di karate che si ritrova al Centro Olimpico da oggi, 27 agosto, fino a martedì 1 settembre, per un ciclo di lavoro finalizzato in particolare al monitoraggio e alla valutazione degli atleti.

Dopo i buoni test di fine luglio, gli azzurri si ritrovano per continuare il percorso verso Tokyo 2021.

Gli atleti convocati sono Mattia Busato, Lorena e Luigi Busà, Sara Cardin, Clio Ferracuti, Laura Pasqua, Silvia Semeraro, Angelo Crescenzo, Luca Maresca, Simone Marino e Michele Martina, oltre alle due squadre di kata, composte da Carola Casale, Terryana D’onofrio e Michela Pezzetti per la femminile e Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia per la maschile.

A guidare gli azzurri ci saranno gli allenatori federali Guazzaroni, Verrecchia, Loria, Figuccio e Sodero, il preparatore atletico Massimo Montecchiani e il direttore tecnico, il professor Pierluigi Aschieri.

Inoltre, da sabato 29 agosto, arriveranno al Centro Olimpico anche i Partner Giulia Angelucci, Viola Lallo, Alessandra Mangiacapra, Michele Ciani, Gianluca De Vivo e Lorenzo Pietromarchi.

(fonte/foto@fijlkam)