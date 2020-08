Lo sport con Amatrice: l’Educamp di Coni Lazio per i bimbi della città laziale

Amatrice – Lo sport non dimentica Amatrice. In questi giorni Coni Lazio organizza l’Educamp, in collaborazione con la Regione Lazio e il Coni stesso.

Decine di bambine e bambini della cittadina laziale, colpita dal terremoto quattro anni fa, si sono uniti nei valori dello sport, con i coetanei dei comuni limitrofi, anch’essi devastati dal sisma del 2016. Per loro una settimana gratuita di sport e divertimento.

L’iniziativa rientra nel progetto “Coni e Regione, Compagni di Sport”. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Asd Amatrice, Sedici Media e una Onlus di Milano. Domani arriverà Riccardo Viola all’Educamp. Il Presidente di Coni Lazio visiterà il territorio e i luoghi di Amatrice. Esprimerà vicinanza e solidarietà ai bambini e alla cittadinanza. Lo farà in insieme al sindaco Fontanella e si intratterranno per parte del pomeriggio.

(Il Faro online)