Ostia: attori, cantanti e commercianti in piazza Anco Marzio per dire “no” alla violenza sulle donne

Ostia – Una sfilata di moda per dire “no” alla violenza sulle donne: questo l’evento organizzato da Maricetta Tirrito e in programma domenica 30 agosto 2020 alle 21:30, presso Piazza Anco Marzio, a Ostia, ribattezzato “Camminando contro la violenza”.

La manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza lidense verso il grave fenomeno della violenza sulle donne, una tematica purtroppo ancora di forte attualità, come dimostrano le tante cronache apparse sui media. anche in questi giorni.

L’evento, pensato e creato dalla realtà associativa del Laboratorio Una Donna per la Tutela dei Diritti dei Deboli (di cui la stessa Maricetta Tirrito è presidente), vedrà la collaborazione nell’organizzazione anche delle sigle “Comitato SOS Lazio” e il “Comitato Flat Tax”.

La sfilata, che nasce dall’impegno di queste tre realtà associative, vedrà la partecipazione anche dell’attività commerciale New Stars: il negozio d’abbigliamento situato in Via dei Misenati a Ostia, infatti, metterà a disposizione i vestiti per le modelle che prenderanno parte all’evento.

Attori e cantanti schierati contro la violenza sulle donne

Tanti i personaggi dal volto celebre che presenzieranno all’evento, tra cui il noto attore e comico lidense Enzo Salvi, che coglierà l’occasione per ribadire un secco “no alla violenza sulle donne”. Durante la sfilata prevista anche la partecipazione della cantante e influencer Babyy.Yla, il duo comico Nunzio e Paolo, Amato e il rapper romano Lacrima. Saranno presenti inoltre a Piazza Anco Marzio Vincenzo Chianese (segretario del sindacato di Polizia Equilibrio e Sicurezza), l’avvocato Marco Valerio Verni, Fabrizio Nusca del Comitato Flat Tax e Isabella Brugoletta del Comitato SOS Lazio. Per l’occasione sfileranno le modelle Alicya, Enrica, Delma, Elettra e Sara.