Ostia, il Primo cavalcavia chiuso per due settimane

Ostia – Via Gaetano Chierchia, meglio conosciuta dai lidensi come Primo cavalcavia, chiude per due settimane. Si rifà l’asfalto, estremamente ammalorato .

Lo comunica il X Municipio, specificando che dalle ore 7.30 del 31 agosto e fino al 12 settembre 2020, si terranno i lavori di manutenzione del cavalcavia ferroviario di Via Gaetano Cerchia che scavalca la ferrovia Roma-Lido. La zona sarà, pertanto, chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra Via Paolo Orlando e Piazza Gregorio Ronca.

L’intervento, esteso anche ai marciapiedi, consiste nella demolizione e rimozione della pavimentazione stradale fino alla soletta di calcestruzzo, l’impermealizzazione dell’implacato, rimessa in quota dei cigli dei marciapiedi e il rifacimento della pavimentazione stradale.