Pomezia, in piazza Indipendenza la protesta di Aps Ossigeno contro i roghi tossici

Pomezia – Si terrà domani, 27 agosto 2020, alle ore 18:00 in Piazza Indipendenza a Pomezia la mobilitazione cittadina indetta da Ossigeno contro i roghi tossici che si sono succeduti tra Pomezia, Ardea ed Aprilia in questo ultimo periodo e per riaffermare la necessità di legalità e di controlli nei siti di trattamento dei rifiuti.

“La manifestazione, – dichiara Ossigeno – che vedrà la partecipazione di comitati cittadini ed associazioni che hanno già dato adesione, prevede un sit-in in Piazza aperto a tutti i cittadini per chiedere diritto alla salute e rispetto dell’ambiente. Sono stati invitati anche i Sindaci delle città di Pomezia, Ardea ed Aprilia.

Chiediamo monitoraggio costante, bonifiche e massima attenzione per la qualità dell’aria che respiriamo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia