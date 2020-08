Roma, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù sei trapianti in meno di una settimana

Roma – “Voglio rivolgere un ringraziamento e i complimenti all’equipe e i chirurghi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù per la ‘maratona’ che ha permesso di eseguire sei trapianti di organi dal 19 agosto al 24 agosto“. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Uno sforzo straordinario che conferma ancora una volta il Bambino Gesù come una delle eccellenze del nostro sistema sanitario che anche durante l’emergenza Covid-19 non si è mai fermato garantendo l’assistenza in sicurezza”, conclude D’Amato.

