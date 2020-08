Sabaudia, dal Mibact 10mila euro per la biblioteca “Feliciano Iannella”

Sabaudia – Un nuovo finanziamento è in arrivo al Comune di Sabaudia ed in particolare alla biblioteca comunale “Feliciano Iannella” per l’acquisto di libri atto ad implementare l’attuale dotazione. La città delle dune ha vinto il bando del Ministero dei Beni Culturali e si è aggiudicata 10mila euro nell’ambito della ripartizione di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

“Apprendo la notizia con grande entusiasmo soprattutto perché questo finanziamento va a riconoscere l’importante lavoro di riqualificazione e programmazione del settore culturale, e nello specifico della nostra biblioteca cittadina, che l’Amministrazione comunale sta svolgendo di concerto con gli Uffici preposti. Ampliare la dotazione degli scaffali significa offrire un servizio maggiore e variegato a sempre più persone, promuovendo al contempo la lettura in ogni sua forma e declinazione nelle diverse fasce d’età della popolazione e rimarcando l’importanza della socializzazione anche attraverso attività di lettura e di promozione culturale”, il commento della delegata Francesca Avagliano.

Il finanziamento del Mibact va ad unirsi a quello concesso dalla Regione Lazio al Comune, arricchendo la biblioteca di circa 130 libri per ragazzi e bambini, acquistati nell’ambito del progetto comunale “Leggere da 0 a 99 anni”. Senza tralasciare il titolo di ‘Città che legge’ per il biennio 2020-2021, assegnato dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, per promuovere e valorizzare le Amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità, politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.