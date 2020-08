As Roma, anche Kluivert positivo al Covid-19: Fonseca rinvia gli allenamenti

Roma – Il precampionato non è ancora cominciato, e dopo la maledizione degli infortuni la Roma di Fonseca fa i conti con un altro incubo: quello delle positività al Covid. I casi salgono rapidamente a quattro, e così il tecnico è costretto a far slittare la prima giornata di allenamenti, prevista per oggi a Trigoria. È lo scenario temuto dalla Serie A, come aveva chiarito alcuni giorni fa il rappresentante dei medici del massimo campionato, Nanni. Oggi, dopo i casi a macchia su altri club (Napoli, Sassuolo, Fiorentina, Brescia, Lecce) è la Roma ad esser costretta a fare i conti in maniera più pesante con la seconda ondata di Covid-19.

Altri due casi di positività, dopo il portiere Mirante (leggi qui) e l’attaccante Carles Perez (leggi qui), sono stati registrati oggi nella rosa dei giallorossi: si tratta di Bruno Peres (leggi qui) e dell’olandese Justin Kluivert, quest’ultimo non confermato ufficialmente dal club . Il totale, dunque, è salito a quattro. Una serie importante di contagiati, che ha indotto il club capitolino a rinviare l’allenamento odierno a Trigoria: appuntamento sul campo a domani, alle 18, dopo che tutti saranno stati sottoposti a un altro giro di tamponi.

L’esito dei test verranno resi noti prima dell’inizio dell’allenamento, in modo da evitare altre complicazioni. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 – ha scritto questa mattina il brasiliano Bruno Peres, sul proprio account di Instagram – ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento, ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”.

Nel pomeriggio è stato il turno di Justin Kluivert, che nei giorni scorsi ha trascorso le vacanze fra l’Olanda e l’isola di Ibiza, prima di fare ritorno nella Capitale per l’inizio della nuova stagione agonistica. Per lui nessuna comunicazione ufficiale del club, come d’altra parte era stato per Mirante, Perez e Peres che avevano scelto di annunciare loro dai social la sitazione, L’era Friedkin non comincia sotto i migliori auspici per i colori giallorossi: i quattro giocatori dovranno stare in quarantena, e se la loro salute è la prima preoccupazione in casa Roma anche l’impatto sulla preparazione non è in secondo piano. (fonte Ansa)