Civitavecchia, spacciava droga con la madre e il fratello: arrestato

Tolfa – Un arresto e due denunce. Si è concluso così un controllo di routine presso un parco pubblico di Tolfa da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno scoperto una “famiglia dello spaccio”.

I militari, infatti, avevano notato una donna che, alla vista dei carabinieri, aveva tentato di dileguarsi. Insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di fermarla per sottoporre la donna ad un controllo. Così i carabinieri hanno rinvenuto 2 grammi di marijuana occultata nella borsa ed hanno deciso di estendere il controllo anche al domicilio della donna.

Una volta entrati all’interno dell’abitazione, dove erano presenti i due figli della donna, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del figlio maggiore 87 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale utile per il confezionamento, mentre l’altro figlio è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi. Il maggiore è stato così arrestato e portato in caserma in attesa del rito di convalida, mentre la madre e il figlio minore sono stati denunciati a piede libero.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia