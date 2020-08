Covid-19, come e dove vanno buttate le mascherine?

Roma – È la domanda che sta incuriosendo tutti i cittadini, che ormai dall’inizio del lockdown cercano di comprendere quale sia il corretto modo per cestinare le proprie mascherine. Sul giusto comportamento per depositare tra i rifiuti queste protezioni ci viene in aiuto l’Istituto Superiore di Sanità, che ci dice come tali maschere debbano essere inserite in un sacchetto di plastica prima di venire depositate nei cestini di casa e successivamente nei cassonetti dell’indifferenziata.

Lo stesso Iss si raccomanda di non cestinare tali mascherine nei normali cestini che si possono trovare nei parchi o lungo le strade delle nostre città, poiché un simile metodo non previene eventuali contagi e soprattutto non è igienico. È importante ricordare come ogni qualvolta si cestina una mascherina o altra protezione anti-Covid 19, serve necessariamente lavarsi adeguatamente le mani.

Come devo buttare le mascherine se mi trovo in quarantena o risulto positivo al test del Covid-19?

Se un cittadino risultasse positivo al test del Covid-19, la procedura per cestinare le mascherine tra i rifiuti si complica ulteriormente. Anzitutto le maschere insieme ai guanti in lattice andrebbero deposte in un sacchetto sigillato bene con un laccio o del nastro adesivo, prima di essere depositate all’interno del proprio cestino dei rifiuti dentro casa. Una volta raccolta tutta l’immondizia nell’indifferenziata, questi scarti devono essere inseriti in un secondo sacco di plastica successivamente ben sigillato. Va precisato come le abitazioni toccate dal Covid-19, hanno il divieto di effettuare la raccolta differenziata per il periodo legato alla quarantena.

Tutti i rifiuti della singola abitazione infetta devono essere accorpati quindi nel sacco dell’indifferenziata, evitando così di veicolare il virus anche tra gli operatori ecologici. I sacchi dovranno essere posizionati all’esterno dei locali domestici a piano abitazione.Una volta raccolti dentro casa i rifiuti per un limite di 60 litri (pari a un intero cestino dell’indifferenziata), i soggetti toccati dal virus dovranno contattare la Protezione Civile locale per organizzare un appuntamento con l’azienda incaricata alla raccolta dell’immondizia nel quartiere. Qui la ditta preposta effettuerà il servizio gratuitamente, evitando di entrare nel domicilio o avere contatti con le persone infette da Covid-19. Gli operatori ecologici incaricati si presenteranno a ogni singola abitazione segnalata dalla Protezione Civile, raccogliendo l’indifferenziata e attivandosi per smaltirla nel modo più sicuro.

Come devo buttare le mascherine nel mio ufficio o mentre sono a scuola?

Grande attenzione va posta anche al cestinare la mascherina nei luoghi di lavoro oppure nelle scuole. Può capitare a tutti che la maschera si rompa o addirittura cada sbadatamente a terra, quindi in quel momento come serve comportarsi correttamente? Seguendo le linee dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni ufficio o locale scolastico dovrà attrezzarsi per disporre di un cestino apposito dove inserire le mascherine utilizzate, i guanti in lattice, oltre i fazzoletti, i tovaglioli e lo scottex in carta.

Agli studenti o dipendenti è assolutamente vietato gettare le protezioni nei cestini individuali come quelli nei posti di lavoro, oppure nei canestri che possono trovarsi nei bagni, nei locali di ristoro, nei corridoi o nei cortili. Sempre su consiglio dell’Istituto Superiore di Sanità, i cestini appositi alla raccolta delle protezioni dovranno essere situati all’uscita dei locali di lavoro o scolastici. Il singolo cestino dovrà minimizzare la possibilità di contatto diretto quando una persona decide di disfarsi della propria mascherina o eventuali altre protezioni.

