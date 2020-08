Fdi – Patria e Libertà regala 10 abbonamenti per seguire il Fiumicino calcio 1926

Fiumicino – “Abbiamo regalato 10 abbonamenti per andare a seguire la squadra della nostra città, il Fiumicino calcio 1926.” Lo dichiara in una nota il circolo di Fratelli d’Italia -Patria e Libertà.

“Grazie al sostegno del consigliere comunale Mario Baccini – prosegue il circolo – siamo fieri di poter comunicare che il nostro circolo ha donato a 10 nostri concittadini, tifosi da sempre del Fiumicino calcio 1926, un abbonamento che gli permetterà di recarsi ogni domenica allo stadio per sostenere la propria squadra del cuore.

Inoltre considerando le condizioni di lavoro precarie e la situazione economica in cui versa il nostro paese vogliamo che lo sport e le normali abitudini possano continuare ad essere alla portata di tutti, compreso l’appuntamento domenicale allo stadio, e che le occasioni di aggregazione tra cittadini non vengano eliminate del tutto”.

“Invitiamo quindi i nostri concittadini, – conclude Fdi Patria e Libertà – con senso civico e attenzione, ad impegnarsi per far sì che si possa ritornare ad una vita normale tornando a riempire le tribune allo Stadio Pietro Desideri come avveniva in passato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino