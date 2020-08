Fiumicino, Imperatori: “Più tutele per le addette alle pulizie di nidi e materne”

Fiumicino – “Dal Comune soltanto promesse sul destino delle oltre 40 lavoratrici e lavoratori impegnati nel servizio di pulizie e sanificazione delle scuole materne e dei nidi di Fiumicino, affidato nel 2015 al Cns e gestito dalla società Formula Servizi e Blue Service”.

E’quanto dichiara Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, aggiungendo che “nonostante la ripetuta e inevasa richiesta di tavoli di confronto, a tutt’oggi non c’è nessuna linea guida da parte delle società sulla riapertura e nessuna sicurezza per le lavoratrici impegnate nel servizio. Non è possibile che esistano lavoratori di serie A e di serie B, non deve esserci nessuna ‘guerra tra poveri’: per questo chiediamo la garanzia del test sierologico e del tampone per le lavoratrici, il riconoscimento del parametro 115 del CCnl, e l’estensione del contratto a 12 mesi, con una sanificazione completa da effettuare nel mese di agosto”.

“Chiediamo inoltre al sindaco Esterino Montino – conclude la sindacalista – di valutare la possibilità dell’internalizzazione per figure professionali che svolgono una funzione essenziale per la collettività: queste persone devono operare in sicurezza e garantire a loro volta la sicurezza dei bambini”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino