Fiumicino, vertice in Comune per organizzare il trasporto scolastico in sicurezza

Fiumicino – “Si è da poco conclusa una riunione operativa sul trasporto scolastico insieme ai rappresentanti della ditta che se ne occupa per il Comune di Fiumicino, alla presidente della Commissione Trasporti Bonanni, alla dirigente d’area e all’Ufficio preposto”. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio.

“In attesa delle linee guida ufficiali di Governo e Regione, che dovrebbero arrivare a ore – spiega – abbiamo iniziato a lavorare a un decalogo di comportamento per autisti, assistenti e bambini da tenere sui mezzi per prevenire i contagi da coronavirus. Stiamo verificando linee e percorsi, adatteremo poi tutte le decisioni prese alle direttive nazionali e ne daremo ampia comunicazione nei prossimi giorni, anche scrivendo una lettera ai genitori dei bambini che usufruiranno del trasporto scolastico”.

“Si tratta di un anno particolare per tutti – prosegue Calicchio – e stiamo cercando di fare ogni sforzo per garantire la sicurezza non solo degli alunni ma anche degli addetti ai lavori. Sono convinto che con la collaborazione di tutte le famiglie riusciremo ad assicurare un servizio così importante per il nostro territorio, fin dai primi giorni del nuovo anno scolastico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino