Formia, approvate le modalità di recupero del disavanzo

Formia – A Formia, durante il consiglio comunale tenutosi ieri, e con i soli voti della maggioranza, sono state approvate le modalità di recupero del disavanzo evidenziato nel Rendiconto di gestione per l’anno 2019 (leggi qui).

A farlo sapere, in via ufficiale, è l’assessore al bilancio, Biagio Attardi, che in una nota spiega: “Con una brillante operazione di contabilità pubblica, il debito di 11.943.619,24 euro è stato spalmato in quindici anni. Questo disavanzo, lo ricordiamo, deriva dal passaggio del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità dal metodo semplificato al metodo ordinario.

La copertura di tale debito è garantita: Per gli esercizi 2021 -2023 da risparmi derivanti dalla rigenerazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti; Dall’esercizio 2024 dalle risorse derivanti dai minori costi in termini di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui gravanti sull’equilibrio corrente.

Non sono mancati, in questo Consiglio – conclude Attardi – altri debiti fuori bilancio, per un importo di 55.442,21 che si vanno ad aggiungere a 1.600.000,00 già riconosciuti”.

