Un cane cade in una fossa biologica profonda circa 3 metri e non riesce più ad uscirne. E’ accaduto ieri, 27 agosto 2020, nel Comune di Canale Monterano, dove i Vigili del Fuoco di Bracciano, introno alle ore 22:00, sono intervenuti tempestivamente in Via della Madonnella per salvare il Labrador.

I Vigli del Fuoco, indossando le dovute protezioni, hanno recuperato il cane, calandosi nella fossa biologica con una scala. Il Labrador, in buone condizioni, è stato affidato alle cure dei legittimi proprietari.

