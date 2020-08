Roma, scontro fra un’auto e un’ambulanza in via Casilina: tre persone in codice rosso

Roma – Uno scontro fra un’automobile e un’ambulanza in servizio: è quello che è successo in via Casilina, a Roma, intorno alle ore 13.30 di oggi, 28 agosto.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. L’ambulanza stava trasportando una persona e aveva la sirena accesa. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2, che ha dovuto districare l’autista alla guida del 118 rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, lato guida. L’uomo è stato trasportato in ospedale assieme al suo collega, che gli era di fianco, e al conducente dell’automobile: sono tutti in codice rosso.

Notizia in aggiornamento…

