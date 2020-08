Al Castello di Santa Severa arriva la presentazione del libro “Amori in quarantena”

Santa Marinella – Le diverse tipologie di relazioni amorose che molti italiani hanno vissuto durante il lockdown sono al centro del romanzo in racconti “Amori in quarantena” di Alice Avila, giornalista professionista e addetto stampa al Ministero dell’Ambiente, catanese d’origine e romana d’adozione.

Lo presentano domenica 30 agosto alle ore 18.30 al Castello di Santa Severa il sociologo della comunicazione Mario Morcellini, commissario dell’Autorità delle comunicazioni e professore alla Sapienza Università di Roma, e Sebastiano Triulzi, giornalista, critico letterario e docente universitario. Modera il giornalista di Rainews24 Pino Finocchiaro.

“L’incipit di questo libro – osserva il professor Morcellini – è potente ed espressivo. La scrittura è coltivata, mai banale, e priva di qualunque retorica, con passaggi quasi folgoranti. Il Covid è un complemento di scenario, ma anche un disabilitatore di relazioni. Non è inutilmente gridato e il modo in cui resta sullo sfondo rende questi racconti preziosi per misurare i tanti esercizi di relazione con la pandemia messi in campo da tutti noi”.

E’ possibile prendere un aperitivo sulla terrazza in cui si svolge la presentazione, organizzata nell’ambito del festival “Sere d’estate al Castello di Santa Severa” (leggi qui), organizzato dalla Regione Lazio e realizzato da LazioCrea e Caffeina, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Santa Marinella e Coopculture. L’ingresso è libero. I posti a sedere, all’aperto, saranno nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa anti-Covid.

“Amori in quarantena” è la prima opera narrativa di Alice Avila, nella quale le protagoniste dei racconti narrano in prima persona le proprie relazioni amorose, si interrogano sulle vere priorità e cercano di adattarsi ai nuovi stili di vita imposti dal Covid-19. Senza smettere di sognare a occhi aperti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella