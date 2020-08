Assoluti atletica, Tamberi: “E’ successo di tutto, ma sono campione”

View this post on Instagram

Campione italiano 2020. 2.28m saltati alla prima prova in una gara dove ne sono successe di ogni tipo. Gara spostata al mattino per previsioni di diluvio… Pedana che si rompe… Materasso che viene spostato…. 40 minuti di interruzione con l'asta già a 2.22m… Si rimisurano le rincorse e si riparte da quell'altezza…. Praticamente é stata una maratona. Ma dopo tre ore estenuanti posso dire di essere ancora campione italiano… Puntiamo ad altro lo so, ma bisogna passare anche per qui e soprattutto in questo 2020 questa era una delle gare più importanti! 🇮🇹🥇🇮🇹🥇🇮🇹🥇🇮🇹🥇🇮🇹🥇 ❤️ SB questa medaglia è per te ❤️ Ph: @photocolombo 📸