Assoluti, Tortu non corre la finale dei 100: “Non mi piace rinunciare, ma è meglio evitare infortuni”

Padova – A scopo precauzionale Filippo Tortu non ha corso la finale dei 100 metri. Un problema fisico, che si è portato dietro fino agli Assoluti, come lui stesso dice, lo ha costretto a rinunciare.

E con il Golden Gala del prossimo 17 settembre alle porta, forse è stato meglio soprassedere. Non ama però tirarsi indietro l’atleta delle Fiamme Gialle, quando con scarpette ai piedi e riscaldamento in corso, tutto parla di quella finale che lo aspetta.

Negli ultimi 20 metri ha sentito tirare il muscolo del gluteo. Lo ha dichiarato Stefano Tilli su Raisport: “E’ complicato per me dire di no, ma bisogna andare avanti nella stagione senza infortuni e ho dovuto rinunciare”. Ai microfoni di Raisport Filippo descrive il suo stato d’animo: “Non c’è lesione, ma è meglio fermarsi”. Un’avvisaglia di infortunio allora per Tortu, che fa i complimenti a Marcell Jacobs per il titolo italiano: “Mi sarebbe piaciuto gareggiare con lui e gli altri atleti. Gli faccio i complimenti”.

Le parole di Filippo Tortu ai microfoni di Raisport

“Mi sarebbe piaciuto gareggiare in finale. In questi ultimi giorni ho avuto un indurimento alla gamba. Anche in batteria ho avuto problemi. E’ complicato dire di no durante il riscaldamento, ma bisogna andare avanti senza infortuni. Non ho una lesione, ma è stato meglio evitare. Complimenti a Jacobs per il titolo“.

(Il Faro online)(foto@Colombo/Fidal)