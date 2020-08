Azzolini: “Modificare il decreto, i ragazzi di Fiumicino hanno diritto allo sport”

Fiumicino – “Apprendiamo dalle note ufficiali del Comune di Fiumicino che, nonostante le linee guida già emanate dal Ministero ed approvato da Regioni, Enti Locali, CONI e dalle varie federazioni sportive (dove si legge testualmente: ‘La concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola’) il nostro Sindaco ha firmato il decreto (leggi qui) che indica le disposizioni che regolano l’utilizzo delle palestre negli edifici scolastici, vietandone l’affidamento alle varie associazioni che da anni operano sul territorio con ottimi e proficui risultati”.

E’ quanto afferma in una nota Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino, che prosegue: “Consapevoli che, per ogni euro investito nello sport porta ad un risparmio di almeno tre euro nelle spese sanitarie e che il nostro Comune, sempre più giovane e sempre più votato allo sport, restiamo convinti che debba dare la possibilità ai nostri giovani di poter usufruire, nella massima sicurezza, delle strutture sportive. Facciamo appello a tutti i consiglieri, all’Assessore allo Sport e al presidente di Commissione di modificare il decreto appena emanato, concedendo ai nostri giovani e meno giovani, di tornare a praticare lo sport indoor”.

