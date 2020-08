Castello di Santa Severa, il 2 settembre l’esecuzione dal vivo di “Enea Barock Orchestra”

Santa Marinella – Termina il 30 agosto la rassegna curata da Caffeina al Castello di Santa Severa. Ma l’estate non si conclude qui: il Festival Sere d’estate prosegue infatti, con una nuova settimana di interessanti eventi speciali. L’antico maniero ospiterà un programma di appuntamenti voluto dalla Regione Lazio e organizzato dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Gli eventi speciali del Castello di Santa Severa sono sostenuti da Poste Italiane.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 2 settembre, alle ore 21.00, con un grandioso concerto di musica barocca eseguito dal vivo da Enea Barock Orchestra, “Le stagioni dell’Anno. Affetti dell’animo” con musiche di Georg Friedrich Händel e Antonio Vivaldi. Non esiste famiglia che non possieda una registrazione delle Quattro stagioni di Vivaldi. A dispetto della loro popolarità, tuttavia, i quattro concerti che compongono questo ciclo sono oggi noti soprattutto tramite i media mentre le esecuzioni dal vivo sono oggi divenute paradossalmente rare.

Altra parte del programma è dedicata alle arie che Händel compose per la parte di Cleopatra in Giulio Cesare in Egitto: dalla spensierata derisione del fratello all’irresistibile seduzione dell’imperatore romano, dalla paura per la sorte propria e dell’amato a un addio alla vita sospeso tra rassegnazione e furore, dalla commozione per l’inaspettata liberazione all’apoteosi finale come incontrastata sovrana d’Egitto.

Nello stesso periodo ove Vivaldi, armato del suono di un violino, inseguiva da Venezia gli effetti del moto ciclico di un pianeta intorno alla sua stella, Händel, tramite il canto di un soprano, osservava da Londra quante emozioni potessero attraversare l’animo della più celebre tra le regine. Interpreti: Paola Valentina Molinari, soprano Federico Guglielmo, violino solo, Simone Ori, direttore al cembalo. Direzione artistica: Francesca Ascioti, progetto musicologico: Francesco Lora, responsabile di produzione, Alessio Arzilli.

Ingresso a pagamento, posto unico € 10.00

Tutti gli spettacoli sono all’aperto, con posti a sedere, ed è garantito il distanziamento sociale previsto per il contenimento del Covid 19.

Biglietteria on line su www.castellodisantasevera.it. Biglietti disponibili anche presso la biglietteria all’interno del Castello dal martedì alla domenica dalle ore 15.00 alle 23.00