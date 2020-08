Chiusura palestre scolastiche, Severini: “Un consiglio urgente per valutare le decisioni prese”

Fiumicino – “Il decreto con cui Montino ha deciso la chiusura delle palestre scolastiche (leggi qui) si aggiunge alla caotica situazione sul rientro a scuola”. A dichiararlo in una nota stampa è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Si ha poca chiarezza, – prosegue il Capogruppo – soprattutto, sul “chi” potrà frequentare le palestre: se potranno partecipare alle attività sportive solo i bambini iscritti a quella scuola, le Associazioni sportive non riusciranno a raggiungere il numero di frequenza necessario. Il tutto andrà a beneficio dei circoli sportivi e delle palestre private.

Inoltre, ricordo al Sindaco che il bando che riguarda l’assegnazione delle palestre delle scuole, è stato annullato senza aver deliberato il nuovo regolamento (leggi qui) sul quale la commissione stava lavorando duramente per apportare le dovute modifiche.

“Chiedo al Sindaco la convocazione di un consiglio urgente per informare tutte le forze politiche della situazione e decidere insieme il da farsi – conclude Severini -. Siamo al corrente dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, ma lo sport è un diritto che spetta ad ogni singolo bambino e la chiusura ci sembra eccessiva, dato che nel resto d’Italia tutte le attività sportive, all’aperto e nelle palestre, sono state autorizzate alla riapertura seguendo le linee guida e i protocolli di sicurezza stabiliti nel rispetto delle norme anti-contagio”.

