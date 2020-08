Covid-19 a Fiumicino, il bollettino della Asl Roma 3 del 29 agosto: restano 13 i positivi

Fiumicino – “È arrivato poco fa il report di oggi aggiornato dalla Asl Roma con i dati relativi ai contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il numero delle persone positive tra i residenti in città è, attualmente, pari a 13 – spiega il sindaco -, mentre sono 9 le persone in sorveglianza attiva“.

“Numeri stabili, rispetto all’ultimo aggiornamento – conclude Montino -, ma è fondamentale che ognuno faccia quello che è nelle proprie possibilità per evitare che questi numeri aumentino e che si verifichino dei focolai. L’amministrazione è costretta a prendere decisioni anche impopolari (leggi qui). Le cittadine e i cittadini devono rispettare le regole sull’uso della mascherina, il distanziamento sociale e l’igiene delle mani anche se vengono vissute come limitazioni. Come dico sempre, ognuno deve fare la propria parte“.

