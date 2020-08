Covid-19, ad Ardea salgono a 15 i casi positivi accertati

Ardea – Sale anche ad Ardea il numero dei positivi al nuovo coronavirus. Ad annunciarlo è l’assessore Possidoni, tramite un post sul suo profilo Facebook, citando i dati della Asl Roma 6: “Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, ad Ardea si sono registrati 56 casi totali così distribuiti: 37 pazienti guariti, 15 pazienti attualmente positivi (ricoverati o in isolamento domiciliare), 4 pazienti deceduti”.

“Osservando l’andamento epidemiologico dell’intera Asl Roma 6 si nota un incremento generalizzato: questo, probabilmente, è associato al fenomeno dei cosiddetti ‘casi da rientro’, in cui la positività al Covid-19 viene riscontrata in persone che tornano a casa dopo le vacanze“, spiega Possidoni.

Che aggiunge: “Ricordo che i cittadini che rientrano da Grecia, Croazia, Spagna e Malta devono darne comunicazione al numero verde 800 118800 o attraverso la app ‘Lazio Doctor Covid’ e recarsi al drive-in. In attesa dell’esito degli esami è necessario rimanere in isolamento domiciliare preventivo. Non rendiamo vani gli sforzi che tutti noi abbiamo fatto durante il periodo del lock-down”.