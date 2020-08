Fiumicino – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Fiumicino, dove un albero è caduto, all’altezza del QcTerme, su via Portuense. Nessuna vettura è rimasta coinvolta dal crollo. Al momento la strada è aperta a mezza carreggiata. Non poche le ripercussioni sul traffico. Al lavoro i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino per liberare la strada e far tornare nel più breve tempo possibile fruibili entrambe le corsie di marcia.

