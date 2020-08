Pomezia – Incendio in via Danimarca, a Torvaianica: a bruciare le pineta. Le fiamme sono divampate verso le ore 11:00 di questa mattina, dove il fronte del fuoco ha minacciato le abitazioni situate a ridosso della pineta. A fuoco circa 5 ettari di terreno e pini. Al momento l’incendio è ancora in fase di bonifica. Sul posto il DOS e diverse squadre di Vigili del Fuoco. Presenti anche i volontari della protezioni civili Airone, Noal Gamma 13 Echo e l’autobotte di Albano.

