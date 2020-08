Nelle piazze di Anzio tornano i banchetti del Movimento 5 Stelle: ecco quando

Anzio – Queste le date dei prossimi banchetti del Movimento 5 Stelle Anzio: 5 e 6 settembre Piazza Lavinia; 12 e 13 settembre Lido dei Pini (via Ardeatina); 26 e 27 settembre Piazza Pia. “Saranno occasioni per esporre il lavoro fatto dal M5S in questi due anni e mezzo di consiliatura, per raccontare i progetti futuri e raccogliere le istanze dei cittadini”, si legge in una nota diffusa dai grillini.

Che aggiungono: “Inoltre stiamo predisponendo alcune raccolte firma su due temi delicatissimi per i quali non abbiamo ottenuto risultati in consiglio e abbiamo bisogno di farci sentire”, ovvero “la questione dei cattivi odori che perseguitano tutti i giorni molti quartieri di Anzio (dato che dopo interrogazioni in Consiglio e segnalazioni il problema non è mai stato risolto), e la richiesta di un capitolato rifiuti partecipato con i cittadini. L’attuale gestione di raccolta dei rifiuti in città si sta rivelando un fallimento e i cittadini hanno diritto di partecipare alle scelte future dell’Amministrazione”.

“Dalla prima settimana di settembre riapre la nostra sede a Lavinio – conclude la nota – in via Da Vinci dove organizzeremo incontri e dove potrete trovarci ogni settimana”.