Ostia Antica Festival, posticipati gli spettacoli di Samuel e Vincenzo Salemme

Ostia – Cambio di programma per l’Ostia Antica Festival. Lo spettacolo di Vincenzo Salemme è stato infatti posticipato dal 30 agosto al 16 settembre, mentre il concerto di Samuel dal 3 al 20 settembre.

Inoltre, il concerto Carmina Burana previsto per il 10 settembre è stato annullato e riprogrammato il 5 agosto 2021, per la prossima edizione del festival. In compenso, l’8 settembre si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Città di Roma.

