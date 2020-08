Ostia, vandali in azione nell’area cani del parco Pallotta: distrutte le panchine nuove

Ostia – Non sono durate una settimana le panchine nuove all’interno dell’area cani di parco Pallotta, che ieri dopo l’ora di pranzo sono state prese d’assalto dai vandali.

Ignote le dinamiche del gesto, che ha lasciato tutti i fruitori dello spazio allibiti. Alle panchine in plastica che erano presenti nello spazio lidense, infatti, sono state spaccate le gambe affinché non rimanessero più in piedi. Una volta rotte queste parti delle panche, poi, i pezzi sono stati abbandonati lungo la discesa che collega ai garage situati sotto le case Ater di via della Martinica.

Le reazioni

Grande rabbia e amarezza dei padroni dei cani all’atto di vandalismo, considerato che le panchine erano state donate da un fruitore abituale dello spazio dentro parco Pallotta. Una donazione molto gradita alle persone che vivono quest’area tutti i giorni: le panche, infatti, avevano reso le soste con gli “amici a quattro zampe” più piacevoli e soprattutto più comode.

Nonostante l’atto vandalico, però, i fruitori dello spazio non vogliono smettere di compiere piccoli investimenti verso questo posto per renderlo più vivibile. L’area cani, infatti, è attualmente sotto un’autogestione informale dei padroni che abitualmente ne usufruiscono, dove con un autofinanziamento di pochi euro al mese cercano di rendere questo posto accogliente.

Una modalità di vivere lo spazio che va avanti da febbraio 2020, quando decadde l’ultimo concessionario che lo gestiva. Da quel momento, per non far cadere l’area cani in uno stato di degrado e abbandono, i padroni hanno deciso di attivarsi direttamente nella manutenzione di questo luogo anche per non far infortunare i propri animali: in sei mesi d’attività hanno rimosso una discarica abusiva; hanno effettuato il regolare taglio dell’erba per scongiurare la presenza dei forasacchi; hanno riparato i cancelli d’entrata e posto reti sul perimetro per non far scappare i cani in strada; hanno effettuato la manutenzione sulle panchine presenti qui; si sono interessati all’annaffiamento giornaliero dell’erba.

“Bisogna chiudere i cancelli a chiave quando non c’è nessuno”

“Servirebbero le chiavi per chiudere questo spazio quando nessuno è presente all’interno”. Queste sono le parole di Manuele, padrone di un cane e che tutti i giorni s’impegna in prima persona insieme ad altri cittadini per rendere dignitosa quest’area cani. “Nonostante sia decaduto l’ultimo concessionario di questo spazio – continua -, ci auguriamo che il X Municipio possa attivarsi per chiudere i cancelli dell’area cani quantomeno nelle ore serali”.

D’altronde, l’area verde che si estende tra via dell’Appagliatore e via della Martinica è da anni soggetta ad atti vandalici: solo nell’ultimo, periodo, infatti, sono state scardinate le panchine, rotti i cancelli, distrutte le fontane e le loro centraline idriche.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio