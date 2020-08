Pallanuoto, la Len decide: nell’agosto del 2022 a Spalato

Gli Europei di pallanuoto del 2022 si svolgeranno a Spalato dal 27 agosto al 10 settembre. Il bureau della LEN ha deciso di scegliere le date di fine estate perché l’attuale pandemia ha avuto un effetto domino sul calendario internazionale che ha visto il rinvio dell’Olimpiade al 2021, con il conseguente slittamento dei campionati del mondo che sono stati spostati dall’estate del 2021 al maggio 2022.

“Organizzare il nostro più grande evento di pallanuoto nel luglio 2022 significava sottoporre gli atleti ad un carico insopportabile. Infatti gli stessi avranno bisogno di un sostanziale recupero dopo una primavera stressante” ha detto il presidente di LEN Paolo Barelli. “Il benessere degli sportivi è sempre stato al centro delle politiche della LEN e lo sarà anche stavolta in base ai nostri principi di tutela della salute. La Federazione Croata di pallanuoto e gli organizzatori locali hanno pienamente concordato con questa decisione“.

Il presidente della Federazione Mladen Drnasin ha sottolineato: “Anche se mancano ancora due anni all’evento, la Croazia, la città di Spalato e la comunità locale sono già entusiasti di dare il bentornato a questo fantastico evento a dodici anni dall’edizione di Zagabria peraltro vinta dalla Croazia stessa“. Lo stesso Presidente ha poi aggiunto: “Eventi internazionali come questo godono sempre di un’atmosfera fantastica qui in Croazia e a nome degli organizzatori e della città, possiamo promettere di realizzare un’edizione indimenticabile“.

La magnifica Spaladium Arena sarà la sede dell’evento. Ha una capacità di circa 10.000 spettatori ed è stata il sito di vari eventi sportivi eccezionali, tra cui il mondiale di pallamano maschile 2009. Uno slittamento a fine estate non è raro per gli Europei di pallanuoto: in effetti, l’ultima edizione tenutasi proprio in quel periodo è stata quella di Zagabria 2010.

In precedenza, anche Firenze/Prato ’99 e Belgrado ’06 furono disputate in quelle date con grande successo. Nel 2022 poi, l’altro evento clou del estate degli sport acquatici, saranno i Campionati Europei di nuoto di Roma in programma dall’11 al 21 agosto.

(fonte@federnuoto.it)(foto@deepbluemedia)