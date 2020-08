Sabaudia piange la prematura scomparsa del colonnello Gaudiello

Sabaudia – Sabaudia piange la prematura scompare del colonnello Nicola Gaudiello, che si è spento improvvisamente lo scorso 27 agosto all’età di 49 anni.

Nella città delle dune, l’ufficiale era noto per aver comandato il gruppo Shorad del 17° reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca” dal 2012 al 2013. Era stato comandante del 17° Reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca” dal 2016 al 2018. Aveva poi lasciato il 17° reggimento per essere impiegato all’estero in qualità di comandante della Task Force SAMP-T nell’ambito dell’operazione “Sagitta” in Turchia dal 2018 al 2019.

Durante il suo periodo di assenza da Sabaudia aveva svolto incarichi prestigiosi presso lo Stato Maggiore dell’Esercito e lo Stato Maggiore della Difesa, mentre, nel periodo in cui è stato a capo del 17° reggimento ha svolto anche l’incarico di comandante di Task Force inquadrata nell’operazione Strade Sicure a Roma.

Il colonnello lascia sua moglie e una figlia. Le sue esequie si sono tenute ieri, presso la Chiesa della Santissima Addolorata di Benevento, sua città di origine. Tra i partecipanti, anche una rappresentanza della Caserma Santa Barbara di Sabaudia.

Da parte della nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia.

