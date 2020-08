X Municipio, Forza Italia riparte da Renzo Pallotta

Ostia – E’ Renzo Pallotta, 69 anni, già assessore e vicepresidente del X Municipio, il nuovo coordinatore di Forza Italia per il litorale romano. Dopo lo tsunami che ha portato al “trasloco” del consigliere comunale Davide Bordoni alla Lega e della consigliera circoscrizionale Mariacristina Masi a Fratelli d’Italia, il partito di Berlusconi si affida a un politico di provata esperienza e affidabilità.

Un compito non facile aspetta il nuovo coordinatore di Forza Italia: quello di preparare il partito alle prossime elezioni amministrative. C’è da formare la squadra di coordinamento, preparare il programma politico e selezionare i candidati a consigliere municipale. “Ho accettato di buon grado questa sfida – commenta Pallotta – e nel farlo mi sono assicurato che amici e conoscenti condividessero con me questo impegno. In questo senso, sono confortato dalla vicinanza e dalla collaborazione di illuminate personalità e professionisti del territorio con i quali abbiamo già iniziato a confrontarci per la stesura del piano di lavoro e del programma”.

La prima mossa dl gruppo di lavoro è stata quella dell’individuazione di un locale come sede del club nei pressi di via delle Gondole che verrà inaugurato nei prossimi giorni.

D’altra parte il curriculum di Renzo Pallotta è una garanzia sotto il profilo politico. Laurea in Scienze politiche, pensionato dopo una lunga carriera da funzionario in Eni, è stato consigliere municipale di Ostia per ben cinque consigliature. Dal 2008 al 2013, poi, sotto la presidenza di Giacomo Vizzani, ha ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica e di vicepresidente municipale vicario.

Riguardo alla competenza e alla conoscenza del territorio basti un dato: Renzo Pallotta è nato a Ostia ed è il figlio di quello che è stato l’amatissimo comandante dei vigili urbani, Giuseppe, al quale è intitolato il parco pubblico di via dell’Appagliatore.

Certo, sotto il profilo politico, il suo non sarà un compito facile. Il termometro politico a livello nazionale colloca il partito di Berlusconi tra il 5,8% e l’8,3% nelle intenzioni di voto. In ambito locale quello che è stato il leader del partito dal giorno della sua fondazione, ovvero il consigliere comunale ed ex assessore al Commercio Davide Bordoni, è transitato recentemente alla Lega. Mariacristina Masi, consigliere eletta in FI, si è invece trasferita in Fratelli d’Italia seguita dal professor Ruggero Cametti, eminente figura politica del litorale.

C’è da interrogarsi, infine, quanto possa giovare o, al contrario, quanto possa danneggiare la ben nota posizione di Renzo Pallotta a favore dell’ipotesi di distacco amministrativo di Ostia per costituirsi in comune autonomo.