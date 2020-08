A Civitavecchia arriva il “Festival della Creatività dell’Etruria”

Civitavecchia – Ai nastri di partenza il “Festival della Creatività dell’Etruria”, con il patrocinio della Regione Lazio e la direzione artistica di Enrico Maria Falconi.

“Il ‘Festival della Creatività’ – spiega Falconi – è il luogo dove abbiamo immaginato un nuovo percorso. Attraverso dei laboratori, ci si dedicherà ad un percorso didattico innovativo. Nel meraviglioso Parco dell’Uliveto di Civitavecchia, sabato 5 settembre a partire dalle ore 09.00, aperto a tutti e gratuito, sarai allievo di una scuola innovativa, ti perderai nelle sue materie ‘strane’ e ti ritroverai, alla fine del viaggio, ad immaginare te stesso un’idea creativa e, se vorrai, la racconterai a tutti. Ti aspettiamo per una giornata di idee, a spasso per il verde, sotto gli ulivi, all’aria aperta; e poi, si sa, la creatività è ossigeno prezioso”.

Ogni partecipante verrà coinvolto, tra mattina e primo pomeriggio, in tutti e nove i laboratori ad hoc proposti e gli insegnanti si trasformeranno seduta stante in tutor così da dare vita, insieme, ad un progetto creativo. “Oltre a quella inerente la didattica – spiega Falconi -, ci sarà una parte interattiva nella quale si potrà, ad esempio, colorare o dipingere nonché suonare grazie alla collaborazione offertaci da Giordano Tricamo di Stazione Musica. Il tutto sarà svolto in piena sicurezza e nel rispetto delle attuali norme anti-Covid”.

