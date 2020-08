Anzio, un anno fa la cittadinanza onoraria a Carlo Verdone

Anzio – “Un anno fa il conferimento della cittadinanza onoraria di Anzio al grande regista, attore e sceneggiatore Carlo Verdone, per i suoi legami familiari, per il suo sentimento di affezione nei confronti della comunità anziate, per il suo personale ed emozionante album di ricordi portodanzesi, raccontati in modo inedito e con nostalgico entusiasmo, per aver promosso la Città di Anzio nell’ambito di importanti circuiti artistici e culturali”. Così, in una nota, il sindaco di Anzio Candido De Angelis.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio