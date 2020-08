Covid-19, all’aeroporto di Fiumicino 2 nuovi positivi di rientro da Spagna e Grecia

Fiumicino – Sono due i nuovi casi di Covid-19 individuati ieri, 29 agosto, presso l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Si tratta di cittadini italiani di rientro da Barcellona (Spagna) e Atene (Grecia). Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Inoltre, spiegano dall’Unità di Crisi, “un nuovo caso positivo è stato individuato all’aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino residente in Campania e di rientro da Praga. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 171, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale”.

