Fondi, sanificazione delle spiagge libere il 1° e il 2 settembre

Fondi – “Un ulteriore intervento di sanificazione ambientale sulle spiagge libere del litorale, da Lago Lungo a Torre Canneto”. Lo annuncia in una nota stampa l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli, che rende noto a cittadini e villeggianti che esso avrà luogo dalle ore 3:00 alle 7:00 di martedì 1 e mercoledì 2 settembre 2020.

“Come di consueto, – prosegue l’Assessore- l’intervento di sanificazione sarà eseguito anche nei tratti retrodunali non occupati da civili abitazioni e presso gli accessi al mare, dove la ditta esecutrice ha provveduto a posizionare i cartelli di avviso.

Tramite irrorazione sarà somministrato il presidio medico-chirurgico Cipertrin T, insetticida ad azione abbattente, snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti (mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pulci, ecc.) che resta attivo per diverse settimane”.

“Si invita pertanto, – conclude la Muccitelli – nei giorni citati, a non accedere in spiaggia negli orari degli interventi”.

