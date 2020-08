Formia, tutto pronto per il doppio concerto dei Tyron & The Bojacks e degli Ox-In

Formia – Dopo il grande successo di “tradizioni in divenire”, il primo evento della Pro Loco città di Formia, che ha fatto il sold out nella serata del 25 agosto, lunedì 31 agosto, alle ore 21, a varcare il palco della suggestiva area archeologica Caposele di Formia due gruppi musicali, i Tyron & The Bojacks e gli Ox-In.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Formia con il patrocinio del Comune di Formia e di Unpli e all’interno del cartellone “Mareggiate culturali”, avrà le contaminazioni come filo conduttore. Le due facce della stessa medaglia si guarderanno fino a riconoscersi, fondendo i due progetti, il groove ferroso e aggressivo con le frequenze elettroniche e acustiche. Le due formazioni, infatti, sono accomunate dalla voglia di esplorazione, la contemplazione del power trio, dalle stesse radici che li tengono ancorati al loro territorio e dal mare che li spinge a portare la loro musica in giro per il mondo.

“La Pro Loco di Formia ancora per gli artisti del territorio – commenta il presidente Renato Lombardi -. Guido Mauro, formiano doc, trascinerà gli Ox-In nel loro concerto ‘Contaminazioni’, note di tradizioni e ritmi contemporanei, la fusione musicale nel tempo, nel passaggio dai suoni del proprio territorio a quelli globali. La Pro Loco città di Formia scommette sui giovani“.

Per partecipare all’evento c’è bisogno della prenotazione obbligatoria al 3479006425. Contributo associativo di € 10,00.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia