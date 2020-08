Jacobs festeggia l’oro nei 100 e aspetta Tortu: “Per me tutto bene. Spero che Filippo torni presto, per la rivincita”

Padova – Vince Marcell Jacobs la finale dei 100 metri. Il capolista stagionale della gara più veloce sale sul primo gradino tricolore con 10”10. Anche grazie al vento che lo spinge a +3.3.

Tanta energia e potenza in corsia, l’atleta delle Fiamme Oro aspettava l’avversario – amico di sempre per correre ancora di più, ma Tortu si è dovuto fermare per un risentimento fastidioso al bicipite: “Mi è dispiaciuto non vederlo accanto a me – dice Jacobs al termine della gara, ai microfoni di Raisport – speravo nella rivincita, ci sarà sicuramente occasione”. Era arrivato pronto e carico agli Assoluti di atletica con il pubblico contingentato sugli spalti. Dopo il secondo posto ottenuto in Svizzera nella competizione di Ferragosto (leggi qui), in cui Tortu ha conquistato la prima posizione, Marcell attende l’amico di Nazionale per prendersi la rivincita. E’ una sfida avvincente tra i due, che permette all’atletica di crescere e di dare emozioni particolari ai tifosi.

Nella festa dell’atletica del 2020, in attesa del Golden Gala del 17 settembre, il velocista cremisi ha tagliato il traguardo per primo e si conferma campione tricolore: “Sta andando tutto bene per me”. E svela per lui la prossima gara: “Sarò a Rovereto l’8 settembre”.

Le parole di Marcell Jacobs su Raisport

“Mi è dispiaciuto non vedere Filippo accanto a me. Ero arrivato pronto, speravo anche io nella rivincita, ci sarà occasione. Spero stia bene. Gli ho augurato una pronta guarigione. La sua assenza mi ha abbassato l’intensità che volevo metterci, c’è stimolo costante con lui, stimo anche gli altri, ma correre con chi ha gli stessi miei tempi è una cosa diversa”. Per quanto riguarda la sua gara personale prosegue a dire:”Sto aggiustando un po’ di cose. Il lockdown ci ha frenato ma io ho lavorato sempre. Un problema alla gamba mi ha creato un po’ di problemi, ma sta andando bene. La prossima gara a Rovereto. Il prossimo anno sarà quello importante”.

(foto@Colombo/Fidal)