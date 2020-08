Ladispoli, ripartono da settembre le iscrizioni alla scuola diocesana di teologia

Ladispoli – Presentando il nuovo Direttorio per la Catechesi, Mons. Rino Fisichella ha recentemente affermato: “La teologia indaga con gli strumenti della ragione il mistero rivelato. La liturgia celebra ed evoca il mistero con la vita sacramentale. La carità riconosce il mistero del fratello che tende la mano. La catechesi, alla stessa stregua, introduce progressivamente ad accogliere e vivere globalmente il mistero nell’esistenza quotidiana. … Il mistero quando è colto nella sua realtà profonda, richiede il silenzio. Una vera catechesi non sarà mai tentata di dire tutto sul mistero di Dio. Al contrario, essa dovrà introdurre alla via della contemplazione del mistero facendo del silenzio la sua conquista”.

Dal 1984 la Scuola di Teologia di Ladispoli offre un prezioso contributo a quanti, soprattutto laici, desiderano indagare il mistero rivelato da Dio in Cristo e custodito dalla Chiesa, per vivere in maggior profondità e consapevolezza la propria fede. Molti, in qualità di catechisti e di collaboratori delle Parrocchie, hanno ricevuto dalla Scuola l’arricchimento necessario per poter prima di tutto conoscere e poi quindi trasmettere i contenuti della fede della Chiesa, così come il Catechismo della Chiesa Cattolica li presenta.

A partire da venerdì 4 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi del nuovo anno della Scuola di Teologia di Ladispoli. I corsi iniziano il 2 ottobre 2020 e terminano il 18 giugno 2021. Queste le materie, distribuite nei tre trimestri: Sacra Scrittura (Antico Testamento) e Storia della Chiesa (2° millennio), Teologia sistematica (Cristologia e Mariologia) e Teologia morale (Morale della vita e della famiglia), Liturgia (principi di teologia liturgica e celebrazione Eucaristica) e Catechetica (contenuti e metodo della Catechesi; Documento Base; nuovo Direttorio per la Catechesi).

La Scuola è rivolta a tutti e tutti possono frequentarla, a prescindere dai titoli di studio o dall’età; occorre solo buona volontà e desiderio di imparare, costanza nel frequentare i corsi e nel prendere appunti. Le lezioni sono caratterizzate da una forte dimensione dialogale tra docenti e studenti. La didattica si completa con l’uso di proiettori e dispense. Testo base rimane il Catechismo della Chiesa Cattolica (ed. 1997 e segg). Per ogni informazione ci si può rivolgere alle Addette di Segreteria: Maria Rosaria (339.79.49.564) e Liliana (347.59.51.546).