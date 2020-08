Latina, ora anche la mobilità è sempre più smart

Latina – Il Comune di Latina ed Engie, player dell’energia e dei servizi con la missione di guidare la transizione verso un’economia a impatto ambientale zero, hanno firmato un contratto triennale per la gestione di tutti i parcheggi cittadini.

Con questo accordo, il Comune di Latina fa un ulteriore passo nella direzione della trasformazione urbana in chiave smart, ovvero di una città intelligente e al passo con le innovazioni che diventa sempre più efficiente e sostenibile.

Engie, a cui è affidata la riqualificazione e gestione della pubblica illuminazione, mediante la sua società Sct Group, avrà in gestione la sosta regolamentata su aree pubbliche comunali. Tale gestione verrà digitalizzata attraverso palmari e stampanti portatili, connessi agli strumenti già utilizzati dal Comando di Polizia Locale.

In particolare, dall’accordo appena siglato, il Comune otterrà un Sistema di infomobilità dinamica per l’indirizzamento dei flussi di traffico e l’elaborazione e la distribuzione di prodotti di comunicazione e gestione, orientati a un modello di mobilità urbana finalizzato a migliorare la vivibilità delle città. Un esempio è rappresentato dal portale “Io vivo la città” con contenuti inerenti al piano sosta, con open data a disposizione degli utenti e con una sezione dedicata alla mobilità sostenibile.

Oltre ai servizi di natura gestionale e digitale è prevista: l’installazione e manutenzione della segnaletica stradale, dei relativi dispositivi tecnologici, delle applicazioni software e delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata; una piattaforma per il monitoraggio e l’analisi statistica dei dati alla quale l’Ente avrà accesso, con proprie credenziali, per la verifica sull’andamento della gestione attraverso appositi report scaricabili; la possibilità di richiedere all’utente l’immissione, attraverso il parchimetro e mediante una tastiera alfanumerica, di informazioni supplementari quali, per esempio, la targa del veicolo o il numero del posto auto, funzioni che eliminano l’evasione tariffaria perché permettono l’utilizzo del ticket di sosta “personali” e non riproducibili e consentono agli addetti al controllo di eseguire in maniera semplificata la verifica dei pagamenti.

E ancora: la possibilità di rendere opzionale l’esposizione del ticket attraverso mezzi alternativi per controllare il pagamento della sosta; l’attività di accertamento svolte dagli ausiliari del traffico nelle aree in concessione per sosta a pagamento senza custodia e temporizzata.

“Siamo convinti che la tecnologia prevista nel progetto garantirà alla città di Latina un ulteriore passo verso quel modello di città intelligente e sostenibile a cui lavoriamo da inizio mandato – ha dichiarato Dario Bellini, assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Latina.-

Mobilità pianificata, illuminazione studiata e parsimoniosa, sensoristica atta a monitorare le abitudini dei cittadini ai fini dell’innalzamento della qualità della vita, sono questi i passaggi previsti e gli obiettivi a cui tendiamo che si riflettono pienamente nel servizio che grazie anche all’apporto di Engie andremo a strutturare nella nostra città”.

“Oggi, in tutte le città, il parcheggio è una delle primarie cause di stress, non solo per il singolo automobilista, ma anche per l’ambiente, a causa dell’incremento del traffico e delle conseguenti emissioni di gas di scarico nell’atmosfera.

Siamo, quindi, onorati che il Comune ci abbia rinnovato la sua fiducia affidandoci un progetto che ha l’obiettivo di salvaguardare la qualità dell’aria e della vita della città – ha concluso Francesco Pasquali, Commercial Planning & Overnight, Strategy and Development Director PA&BtoT di ENGIE Italia – . Aderendo al progetto Sustainable Urban Mobility di ENGIE, Latina farà un ulteriore passo avanti verso una pianificazione urbanistica orientata all’efficienza, alla sicurezza e sostenibilità”.

