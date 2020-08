Maccarese piange Pietro Leone, storico barbiere e cittadino benemerito

Maccarese – La cittadina agricola piange la scomparsa di Pietro Leone, storico barbiere ma soprattutto benemerito fondatore del Comitato cittadino per mezzo del quale ha condotto importanti battaglie sociali.

Pietro Leone aveva appena compiuto 84 anni e si è spento nella serata di sabato 29 agosto. Più che per la sua storica attività di barbiere, Pietro era conosciuto e apprezzato per il suo impegno civico condotto da decenni come fondatore del Comitato cittadino di Maccarese.

Mite e determinato, Leone era un combattente. Alla sua caparbietà si devono significative e più che ventennali battaglie per la riqualificazione della cittadina: la messa in sicurezza di via Praia a Mare che, soffocata dalle auto, non permetteva il passaggio dei mezzi di soccorso, la sistemazione del centro storico di Maccarese, la riconversione del vecchio cinema in centro socio-culturale, la sistemazione del cimitero, il rafforzamento degli argini dell’Arrone per ricordarne alcune.

I funerali si terranno lunedì 31 agosto alle ore 15,30 presso la chiesa di San Giorgio in via di Castel San Giorgio 302.

Alla moglie Teresa Lina, sposata 57 anni fa, e alle figlie Marilena e Stefania giungano le condoglianze della nostra redazione.