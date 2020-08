Ostia,dopo 57 anni di attività chiude una delle edicole storiche

Ostia – Dopo 57 anni di attività, chiude una delle edicole più antiche della città. Domani, 31 agosto, sarà l’ultimo giorno di attività per la rivendita di giornali di via Vasco de Gama 49.

L’edicola, gestita dalla famiglia Caprara, è una di quelle più longeve di Ostia. Era, infatti, il 1963 l’anno nel quale entrava in attività. Da allora è stata condotta da una sola famiglia. Ad abbandonare sono Silvia e Roberto, figli dell’iniziatore dell’impresa.

A salutarli per tutti gli innumerevoli clienti è Gianluca Piacente che ha dedicato all’evento un post sul suo profilo social. “Scriviamo spesso e giustamente della scomparsa di una persona. Ci sono però i giorni in cui scopri che domani sarà l’ultimo giorno in cui potrai comprare il giornale all’edicola storica di Via Vasco de Gama.

Aperta dal 1963 e gestita sempre dalla stessa famiglia. Papa è mamma all’inizio, i figli dopo. 57 anni di storia. Domani il mio “grazie” sarà ancora più sentito.

In questa edicola ho mille ricordi di decenni. Uno su tutti la mazzetta di quotidiani acquistata la mattina del 12 luglio 1982 alle 8 di mattina all’indomani del trionfo della nazionale ai mondiali di Spagna.

Leggiamo poco. I giornali ormai siamo in pochissimi a comprarli. Giornali e libri sono cibo della mente. Il 1 settembre avremo più difficoltà di trovare questo cibo. Pensare di sostituire questo con il social e i giornali online e come pensare di sfamarsi con snack e merendine al posto di un pranzo completo.

Cerchiamo di leggere di più, comprando libri e giornali nei negozi ed aiutare questi negozi a nutrire le nostre menti”.

Grazie a nome dei vostri clienti e per conto di chi, finirà, ha usufruito del vostro lavoro ovvero editori e giornalisti .