Riapertura delle scuole ad Ardea, l’opposizione: “Serve chiarezza”

Ardea – Più certezze sul nuovo anno scolastico e sulla riapertura delle scuole. E’ quello che chiede Lorena Clazzer, presidente del comitato “Teniamoci per Mano” di Cambiamo, a nome dei genitori di Ardea, invitando il Sindaco e l’Amministrazione comunale ad un incontro che possa chiarire la situazione in vista dell’imminente ritorno sui banchi. All’iniziativa si è unito anche il consigliere comunale Simone Centore e i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Lega, Ardea @ Futura, Con la gente per Ardea e il gruppo misto.

“Tutti i ragazzi – spiega Clazzer – hanno diritto all’istruzione, ferma ormai da marzo, vista la poca utilità e funzionalità della didattica a distanza (oltrettutto assente per molti ragazzi disabili). Ad oggi, però, non si hanno ancora notizie, e la preoccupazione nasce dal fatto del i comuni limitrofi abbiano già provveduto a gestire l’arrivo dei nuovi banchi e l’organizzazione delle classi per garantire il distanziamento. I nostri ragazzi troveranno tutto pronto per seguire le linee guida anti-Covid? Verranno rispettate anche tutte le linee guida in tutela dei ragazzi disabili? Linee guida studiate appositamente, con criteri da rispettare proprio per la categoria più a rischio”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea