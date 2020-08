Roma, rapina un negozio di cosmetici e prende a calci la proprietaria: arrestata

Roma – Ha rapinato un negozio di cosmetici, aggredendone la titolare con calci e pugni. E’ quello che è successo in via Tuscolana, a Roma, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato una 45enne per rapina impropria.

La donna, già con precedenti, è stata notata dai militari mentre usciva da una porta di emergenza dal negozio ed è stata subito bloccata. Sul posto i carabinieri hanno accertato che la 45enne aveva appena rubato diversi prodotti dagli scaffali dopo aver aggredito con calci e pugni la titolare del negozio al momento presente all’interno. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

