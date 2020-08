Cerveteri – Nottata di lavoro quella appena trascorsa per i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri e per i Vigili del Fuoco di Cerenova.

Allertati dalla Sala Operativa della Regione Lazio, il Gruppo coordinato dal Funzionario Renato Bisegni, intervenuto con due squadre, e i Vigili del Fuoco della 26/A sono infatti intervenuti in Via del Sasso per domare le fiamme di un vasto incendio boschivo. L’intervento, iniziato intorno alle ore 23:00, si è concluso a notte inoltrata con lo spegnimento e la bonifica dell’area.

Foto 3 di 3





Non solo incendi, ma anche maltempo. A seguito dell‘allerta meteo di colore arancione emessa dalla Regione Lazio per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto, il Funzionario Renato Bisegni ha già predisposto i turni per le squadre di Protezione Civile pronte ad intervenire nel territori per qualsiasi tipo di necessità.

“Ringrazio di cuore tutti i nostri volontari di Protezione Civile e il personale dei Vigili del Fuoco, anche in questa occasione intervenuti con tempestività – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – a loro il mio plauso a nome della cittadinanza tutto per l’egregio lavoro che sempre svolgono nel territorio e per la collettività”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri