Controlli anticovid nella movida di Ostia, 4 locali sanzionati e uno chiuso

Ostia – Sanzionati quattro esercizi commerciali, di cui uno chiuso per sei giorni: è il bilancio dei controlli del Gruppo Carabinieri di Ostia con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma.

Nell’ultimo fine settimana d’agosto appena trascorso, l’attività di controllo è stata incentrata nel monitoraggio della movida, con la verifica dei luoghi di aggregazione e negli esercizi pubblici, nonché in diversi stabilimenti balneari, dove sono state anche elevate contravvenzioni per inottemperanze alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Durante le attività di controllo, i Carabinieri hanno sanzionato 4 esercizi commerciali ed elevato sanzioni per circa 6.000 euro, nonché, in un’occasione si è reso necessario il provvedimento si sospensione dell’attività per 6 giorni.

