Covid 19 a Minturno, chiuso un lido: positivi il gestore, la moglie e la figlia di 11 mesi

Minturno – Aumentano i casi di coronavirus a Minturno. E quando a essere colpita è una bimba di 11 mesi nessuno rimane indifferente. Purtroppo anche una piccolissima cittadina del Comune pontino è risultata positiva al Covid 19 e si trova ora ricoverata a Palidoro nella sede distaccata dell’ospedale pediatrico del Bambin Gesù. La piccina sembra abbia la febbre, ma non ci sarebbe, almeno al momento, da temere niente di più serio.

La vicenda della bambina è collegata alla chiusura di uno stabilimento balneare situato sul lungomare di Marina di Minturno. Sabato, improvvisamente, ma anche molto coscienziosamente il titolare del lido ha chiuso i battenti. Lui stesso è risultato positivo al coronavirus e si trova ora ricoverato in una struttura sanitaria campana. Il giovane, da poco gestore dello stabilimento balneare, si è fatto conoscere presto per discrezione, garbo e gentilezza nei confronti dei suoi clienti e dei residenti.

Come di consueto tutta la sua famiglia è stata sottoposta al test. E’ stato così che si è appurato che la sua bambina di soli 11 mesi è stata colpita da questo maledetto virus. Anche la moglie è risultata positiva, seppure asintomatica.

Spetta adesso ai sanitari dell’Asl indagare sulla cerchia di persone che sono state a contatto con l’operatore balneare e la sua famiglia.

Tutto questo mentre già nella giornata di ieri l’Azienda sanitaria locale aveva dato comunicazione di un altro positivo. Una donna assai nota nella cittadina che non appena ha avvertito sintomi riconducibili al Covid 19 ha scelto di mettersi in quarantena in attesa del tampone che purtroppo è risultato positivo.

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, dal canto suo, pur non negando preoccupazione per i casi che si stanno registrando in questi giorni, ha ribadito l’importanza di rispettare le regole di distanziamento sociale, uso della mascherina e divieto di assembramenti. Che, come quotidianamente ribadisce la direzione sanitaria dell’Asl, sembrano essere le uniche vera “armi”, allo stato attuale, per combattere il virus evitando che si diffonda.

Ed è sempre il sindaco di Minturno a pubblicare sulla propria pagina Facebook le parole del gestore del lido: