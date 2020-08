Covid-19, attivati al porto di Civitavecchia i tamponi rapidi all’imbarco per la Sardegna

Civitavecchia – Da oggi presso il porto di Civitavecchia sono attivi, nell’ottica della prevenzione da coronavirus, i tamponi rapidi all’imbarco per la Sardegna. I passeggeri possono effettuare i tamponi rapidi al drive-in della Asl Roma 4 presso piazzale della Pace, muniti del biglietto di imbarco. L’orario di apertura del drive-in per gli imbarchi è dalle 13.00 alle 17.00. In caso di tampone rapido positivo al passeggero sarà effettuato il tampone molecolare.